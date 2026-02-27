На лекции будут обсуждать семью Романовых, их детей и тайны, связанные с этой семьей. Узнаешь, что является правдой, а что — вымыслом. С 1613 года Романовы — династия русских царей, а с 1721 года — российских императоров. Первым императором из династии Романовых был Петр Великий. Прямая ветвь рода Романовых на всероссийском престоле пресеклась после смерти императрицы Елизаветы Петровны 5 января 1762 года. Лектор: Никита Брусиловский. В стоимость билета включены фуршет, игристое/чай/кофе, услуги фотографа и подарки. Количество мест ограничено.