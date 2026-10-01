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  2. События

Тайная жизнь Марины Цветаевой.

Брюсов-холл на Маяковке, 3-я Тверская-Ямская улица, 13

Начало:

Завершение:

от 1250₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли

Про событие

На лекции-моноспектакле ты попробуешь увидеть настоящую Цветаеву — не через призму мифов и скандальных историй, а через её стихи, письма и дневники. Поговоришь о семье, любви, дружбе, эмиграции, возвращении на родину и трагических событиях её жизни. Судьба Марины Цветаевой словно разделена надвое — на жизнь до и после революции, до и после отъезда из России. В первой части этой истории — юная, дерзкая и невероятно талантливая поэтесса. Во второй — изгнанница, которой приходится бороться за жизнь, семью и возможность продолжать писать. Прозвучат «Стихи о Москве» и другие знаменитые произведения Цветаевой — о любви, ревности, тоске по родине и одиночестве. Ты узнаешь, кому они были посвящены и какие истории стояли за их появлением. Это будет не просто лекция о великой поэтессе, а попытка приблизиться к ней — словно заглянуть в её дом, пройтись вместе по улицам Москвы и Парижа и услышать её голос. Автор и исполнительница программы — Саша Ирбе, современный поэт, писатель, экспериментальный режиссёр и исследователь русской литературы.

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