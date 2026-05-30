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Тай-Дай Фест

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Завершающий весну фест. На нём ты проникнешься эстетикой хиппи, свободой и началом лета. По традиции будет маркет, на котором можно будет купить вещицу, которая дополнит образ. Мастер-класс, где ты изготовишь вещички своими руками: В 17:00-18:30 будет проходить роспись брелка мастер-классс от арт студии Арткаст. На мастер-классе ты освоишь основы художественной росписи и унесёшь домой брелок, расписанный своими руками. Запись заранее обязательна: в тг — https://t.me/ksenodimius Стоимость: 1000 рублей В 18:30-19:30 будет мастер-класс по созданию ловца снов. его проведёт Марьям, создательница мастерской «ИзВсегоЧтоНашел» и «Сада рукодельных чудес». Тебя ждёт приятное рукоделие под музыку и душевные разговоры. Варианты: 10–15 см — 1200р 15–20 см — 1500р Запись заранее обязательна: в тг — https://t.me/maryam_tvorch И прекрасный концерт: — извините — Лиссабон — ПИВО ВМЕСТО ПАР — слёзы бабочки — Вдребезги! — MOB Вход свободный.

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