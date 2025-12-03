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Танцевальная тантра для девушек

Mirart_space, 3-я Мытищинская улица, 16с21Б

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Два часа погружения — в медитативное расслабленное состояние сознания и ритм поточного плавного и текучего танца Medita. 1 час — энергетическая практика «Чакровое дыхание» на очищение тела от физических и энергетических блоков и расширение внутреннего потенциала 2 час — танец Medita Женский танец-ритуал, поточное движение через расслабление, текучесть и органичность. Изучишь базовые элементы поточного ритма: круги, волны, спирали, восьмёрки В финале занятия ты соединишь в танце глаза в глаза с собой и потанцуешь — углубишь контакт с собой, своим телом, своей настоящей живой и свободной энергией. В завершение — общий круг потоковой танцевальной импровизации. Стоимость: • 2000 при записи до 1 декабря или при записи с подругой • 2500 с 1 декабря Ведущие: Анна Рожкова — ведущая тантрических практик, психолог. Проводит практики глубинного контакта через дыхание, движение и тонкое чувствование. Катерина Бессмертная — танцевальный проводник Medita Dance, мастер тантры, телесно-ориентированный практик

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