Что общего у Марты Грэм, Мерса Каннингема и концепции «не-танец»? А у танца и театра, перформанса и телесности? Если тебе близка мысль, что движение — это тоже текст, приходи на лекцию Виты Хлоповой. Ты узнаешь о главных поворотных точках в истории современной хореографии XX века: — о новой пластике Марты Грэм, — о «тотальном спектакле» Элвина Николая, — о постмодернистах и танце, который будто бы отрицает сам себя. Разберёшься, где заканчивается модерн и начинается contemporary, почему неклассический танец в Европе развивался зигзагами, и как хореография пересеклась с визуальным искусством и философией. Особое внимание будет уделено фигуре Мерса Каннингема — как его подход повлиял на танец не только в США, но и во Франции. Лектор: Вита Хлопова, исследовательница современной хореографии, автор портала No fixed points, преподаватель ГИТИСа и Британской высшей школы дизайна, спикер фестивалей Context. Diana Vishneva, Дягилев P.S., Dance Open, Garage и др. Лекция проходит в рамках публичной программы к выставке «Танец ХХ века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие». Вход на лекцию бесплатный, но необходимо заранее зарегистрироваться.