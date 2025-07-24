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Киновечер: «Как перестать сомневаться?»

Ладно
Мясницкая ул., 41, стр. 3

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 3200₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинопоказ короткометражного фильма Игоря Граслова и обсуждение со зрителями. Мероприятие посвящено теме сомнений – автора, гостей, сомнениям в целом. Мы не решаемся начать новое дело из-за нехватки времени или достаточных ресурсов; уйти с работы из-за стабильной зарплаты и внешних обязательств; рискнуть из-за объективных причин. В центре обсуждения – фильм об авторе, который 3 года пытался его снять. Но вместо этого занимался стендапом, продвижением клиентов и другой работой ради заработка. Это фильм про проблемы: от полета вдохновения и творческих амбиций до суровой реальности и нехватки денег. Выводы автора на каждом из этапов от момента, как он ушел с работы графическим дизайнером — до момента, как он снял фильм. Хронометраж — 26 минут, фильм насыщен экспериментальным визуалом, сопровождающим рассуждения Игоря. Программа: — 19:00 — сбор гостей, оформление заказов — 19:30 — начало мероприятия — 20:00 — показ фильма — 20:30 — старт обсуждения — 22:00 — финал обсуждений

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