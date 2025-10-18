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Танатология в России

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, улица Знаменка, 11/11 с1

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от 1000₽ до 1500₽
Возраст 16+

Про событие

Наша страна богата талантами. Имена врачей, писателей и других выдающихся деятелей науки и искусства вписаны в историю мировых открытий. Не исключением являются и учёные, занимающиеся танатологией, наукой о смерти. На лекции ты узнаешь: — Кто из деятелей науки и искусства изучал смерть в России — Чей литературный талант косвенно поспособствовал развитию интереса к теме смерти — Кто из светил медицины посвятил свою жизнь изучению процесса умирания — Кто такие философские танатологи и какими методами они пользуются, проводя свои исследования Кто рассказывает? Дарья Мусс — выпускница факультета психологии СПбГУ, психолог-суицидолог, исследователь, философский танатолог.?

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