Наша страна богата талантами. Имена врачей, писателей и других выдающихся деятелей науки и искусства вписаны в историю мировых открытий. Не исключением являются и учёные, занимающиеся танатологией, наукой о смерти. На лекции ты узнаешь: — Кто из деятелей науки и искусства изучал смерть в России — Чей литературный талант косвенно поспособствовал развитию интереса к теме смерти — Кто из светил медицины посвятил свою жизнь изучению процесса умирания — Кто такие философские танатологи и какими методами они пользуются, проводя свои исследования Кто рассказывает? Дарья Мусс — выпускница факультета психологии СПбГУ, психолог-суицидолог, исследователь, философский танатолог.?