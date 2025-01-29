С древних мифов о Геракле до Луиджи Манджоне культура веками балансирует на грани осуждения и восхищения насилием. Мы осуждаем убийства, но продолжаем восхищаться и вдохновляться антигероями. Что пугает больше: героизация на экране или реальная поддержка преступников? Что будут обсуждать на табу-токе: — От Геракла до Джона Уика: как культура веками романтизирует убийства — Психология зрителя: почему мы восхищаемся теми, кто нарушает моральные нормы и закон? — Как современные медиа превращают преступников в героев? И зачем? — Грань справедливости: можно ли оправдать насилие, если оно кажется «правильным»? Писатели, психологи и журналисты откроют скрытые механизмы восприятия насилия и объяснят, почему некоторые убийцы вызывают наше восхищение. Вместе со зрителями они разберут, как мифология, психология и массовая культура создают образы «красивой жестокости» и что это говорит о нас, как о обществе. Телефон: +7 (495) 645-05-50, добавочный — 220