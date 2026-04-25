Встреча, на которой ты поймёшь: фольклор остаётся актуальным во всех сферах жизни и сегодня, а также узнаешь, почему знание своих корней важно независимо от твоего направления. На одной площадке сойдутся традиции и современность: ты не просто услышишь музыку— ты увидишь, как фольклор органичен в новых жанрах и формах. Что тебя ждёт: «Русские шаги» («Russin Steps») в брейкинге — синтез традиционной русской пляски и уличного танца. B-boy BochRock покажет и расскажет, как элементы народной пляски обогащают современный брейк-данс. Живое звучание фольклора в современных аранжировках — Марат Татурас (музыкант, композитор, продюсер, звукорежиссёр, автор саундтреков к более чем 100 фильмам) и объединение «СорокаТО» представят уникальный микс: аутентичные вокальные партии в сочетании с электронными аранжировками и современными ритмами. Виниловые записи фольклора СССР — от легендарных пластинок фирмы «Мелодия» до редких коллекционных изданий. DJ Mark(BIG DIG DJs) — коллекционер редких пластинок с фольклором республик СССР. Поделится сокровищами своей коллекции и погрузит тебя в атмосферу фольклорных традиций республик СССР. Как происходил процесс записи на винил известных фольклорных коллективов в советское время? Как они преобрели популярность? Что стало с ними сейчас? Об этом расскажет этномузыколог Валериия Шапортова. Элементы русской традиционной пляски в рок-танце (Rock Dance) — Андрей FT раскроет, как народные движения проникают в культуру и влияют на развитие танцевальных стилей. И конечно же, тебя ждут выступления диджеев: Андрей FT Лидер танцевального рок сообщества (Rock Dance community) в России, президент первой отечественной команды по рок танцам за рок (Rock Dance For The Rock) и вице-президент легендарной нью-йоркской команды Династия Рокеров (Dynasty Rockers) (1973), один из представителей московской брейк-команды Всё самое (All The Most). Помимо этого, он коллекционер винила и виниловый диджей, резиденция которого связана с джазовым клубом Алексея Козлова, лаунж-баром «Фонотека» и другими известными площадками. B-boy BochRock ( Всё самое / Команда Буги / Солнцево Рок) / (all the most / da boogie crew / Solntcevo rock). Танцует брейкинг с 1998 года. Вплетает в него традиционную мужскую пляску с 2012 года. По сей день несёт в массы русскую пляску через брейкинг показывая характер и корни . DJ Mark (BIG DIG DJs) С 1997 года коллекционирует пластинки с редким настоящим фольклором республик СССР. Познакомит тебя с уцелевшими жемчужинами родной культуры, добытыми в экспедициях и бережно сохраненными на виниле фирмы Мелодия. Промокод на скидку 10% для пользователей нашего приложения — KAVER10 ДК Исток — это современное городское пространство, посвящённое живой традиционной культуре. Здесь фольклор и этнография встречаются с повседневной жизнью: без музейного формализма, но с открытостью, любопытством и глубоким уважением к корням.