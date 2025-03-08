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Своп «Мулен Руж»

Топь, Угрешская улица, 2с53, подъезд 1, 3 этаж, кабинет 317

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Необычное
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Окунись в атмосферу, где мода, музыка и страсть сплетаются в единое шоу. Что тебя ждёт? Обнови гардероб без затрат — принеси вещи и найди новые сокровища; Создай свою маску — укрась её кружевом, стразами и перьями; Сделай собственную афишу в технике коллажей; Погрузись в эстетику богемного Парижа — стильная фотозона и вечер в лучших традициях кабаре. Программа вечера: 16:00 — 17:00 — Сбор гостей, приём вещей, создание образов, фотозона в стиле кабаре; 17:00 — 18:00 — Своп. Примерка нарядов, обмен вещами и знакомство; 18:00 — 19:00 — Бурлеск-плакаты в стиле коллажей, общение; 19:00 — 20:00 — Делаешь и украшаешь из заготовок свои маски. Прийти можно в любое время, смысл есть. Ближайшие станции: МЦК Дубровка, Угрешская, Кожуховская В стоимость включено участие в свопе и все активности. Дресс-код (по желанию, но для атмосферы): Бархат, кружева, корсеты, жемчуг. Перья, маски, высокие перчатки. Красное, чёрное, золото. Места ограничены Бронируй заранее: https://t.me/pikkkkkaa Этот вечер – для тех, кто любит, живёт искусством и сияет.

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