Пришла весенняя пора обновления, а с ней под ручку, конечно же, весенний своп дубки. Разбирай свой гардероб и приходи за новыми решениями и сочетаниями. Как всегда наряжаться будешь под шикарный лайнап. Лайв выступления: 1. Floiit 2. Folga djs: Dj Neskveek Варвара Краминова Igor Forkash Стенд ап от Феди Фокина Вход с вещами — 300р. Вход без вещей — 500р.