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Своп дубки

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Пришла весенняя пора обновления, а с ней под ручку, конечно же, весенний своп дубки. Разбирай свой гардероб и приходи за новыми решениями и сочетаниями. Как всегда наряжаться будешь под шикарный лайнап. Лайв выступления: 1. Floiit 2. Folga djs: Dj Neskveek Варвара Краминова Igor Forkash Стенд ап от Феди Фокина Вход с вещами — 300р. Вход без вещей — 500р.

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