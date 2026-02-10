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Своп

Антресоль, улица Мастеркова, 4, зал номер 2

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Бесплатно
Возраст 18+
Фестивали

Про событие

Замечательная традиция обмена вещами, которые больше не нужны кому-то одному, но возможно нужны кому-то другому. А ещё это отличный повод разобрать гардероб и запасы других вещичек, лежащих без дела. Что можно: — прийти без вещей и унести с собой сколько угодно классного — привезти огромный чемодан ненужного и не забрать ничего — заглянуть чисто на пообниматься и провести время в приятной компании — всё сразу! Приноси что угодно, если оно чистое и целое. Кроме одежды можно нести: — украшения — аксессуары разной степени всратости — пластинки — детальки, бусинки и разную мелочь для крафта — игрушки (и для детей и для взрослых) — посуду — книги и всё, что ты сам захочешь С организатора — рейлы, вешалки, столы, зеркала, общая атмосфера праздника и чай с конфетками и другими вкусностями. С тебя — ты, твоя одежда, отличное настроение и удачные находки.

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