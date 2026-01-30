Лекция — путешествие в биографию писателя и разгадка феномена света и тьмы в его романах. Будут обсуждать: — Как две жены и одна «дьяволица» повлияли на произведения Фёдора Михайловича. — Особенные сцены из его жизни и романов, прославляющие бесценный дар жизни. — Кто Достоевский для нас в современном мире. Лекцию проведёт Элина Пошнагова — литературовед, преподаватель русского языка и литературы, популяризатор русской классической литературы.