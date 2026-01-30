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Свет и тьма в жизни и произведениях Достоевского

Сарёнок
Малая Никитская улица, 20с1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Лекция — путешествие в биографию писателя и разгадка феномена света и тьмы в его романах. Будут обсуждать: — Как две жены и одна «дьяволица» повлияли на произведения Фёдора Михайловича. — Особенные сцены из его жизни и романов, прославляющие бесценный дар жизни. — Кто Достоевский для нас в современном мире. Лекцию проведёт Элина Пошнагова — литературовед, преподаватель русского языка и литературы, популяризатор русской классической литературы.

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