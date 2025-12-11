Свеча с зимним ароматом + роспись гипсовой лошадки «символ года»
Денисовский переулок, 8/14
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2999₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты создашь создашь уникальный предмет интерьера своими руками. Ты научишься работать с воском и узнаешь всё о создании свечей. В стоимость входит: – Гипсовый подсвечник – Воск, ароматические масла и фитили – Индивидуальная консультация и помощь мастера – Все необходимые инструменты
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