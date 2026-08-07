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Супержатва

Суперметалл
2-я Бауманская улица, 9/23с3

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Завершение:

от 0₽ до 8500₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Главная ударная сила Супержатвы — LIiloca. Уникально-музыкальная семья с Урала, которую знают от Челябинска до самых отдалённых уголков планеты. Смесь энергичной электроники и пронзительного вокала, без шаблонов — от души. Атмосферно, необычно и чертовски чарующе! Результат — состояние лёгкого транса и одновременного драйва. Лилова Акробат Скиф Редоблю Кам Клозер ака Майк Спирит + Асага Моноплей диджей сет Агма Фонарев Мистер Питифул Мирей Приорова С.Брейн Лоренсия Прохоров Одуки Ремарк Джаст Файн ака Майк Спирит + Этне Пятница, 7 августа Вход: С 20:00 до 22:00: Фейс-контроль / бесплатный по предварительной регистрации С 22:00 до 06:00: Фейс-контроль / 21+ / по билетам Суббота, 8 августа Начало: 18.00 Вход: С 18:00 до 21:00: Фейс-контроль / бесплатный по предварительной регистрации С 21:00 до 06:00: Фейс-контроль / 21+ / по билетам Билет действителен на оба дня мероприятия. Регистрация доступна только на один из дней мероприятия.

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