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Super Sexy Second

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

100₽
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

Это событие, на котором ты можешь приобрести одежду и другие интересные вещи. Приноси всё с чем мечтаешь расстаться (подарить, продать или обменять). Бери с собой что-то, на чём можно удобно расположиться. Оргвзнос на входе — 100 рублей. Для тебя будет играть Игорь Максимильян. Правила мероприятия: — После окончания — убери за собой вещи и мусор. — Алкоголь приносить запрещено.

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