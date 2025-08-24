Это событие, на котором ты можешь приобрести одежду и другие интересные вещи. Приноси всё с чем мечтаешь расстаться (подарить, продать или обменять). Бери с собой что-то, на чём можно удобно расположиться. Оргвзнос на входе — 100 рублей. Для тебя будет играть Игорь Максимильян. Правила мероприятия: — После окончания — убери за собой вещи и мусор. — Алкоголь приносить запрещено.