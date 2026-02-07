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Super Premium DJ & Friends

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки

Про событие

Новая super premium эра. Презентация новой музыки в новой системе координат, где каждый гость — премиальный, каждая секунда ночи — премиальная и воздух, которым ты будешь дышать, — тоже Biicla Super Premium DJ Dummfound Dominique Mara Fraukrauze Mashkov Moisei Qarti

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