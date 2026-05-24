Музыка, двор с костром, живые выступления, барбекю, летний воздух и люди, с которыми хочется остаться подольше. Что ещё нужно для счастья? Люди из ивент-индустрии, люди из креативных команд, музыканты, представители агентств и все, кто ценит хорошую музыку и живое общение, — этот вечер для вас. Это будет вечеринка для людей из ивент-индустрии, креативных команд, музыканты, агентства и все, кто ценит хорошую музыку и живое общение, — этот вечер для вас. Что будет: — Диджей-сеты и живые выступления музыкантов — Барбекю от шефа — Танцы под открытым небом — Бильярд, киккер и пинг-понг — Фотобудка — Новые знакомства и летняя атмосфера без формальностей Диджеи: — 17:00–18:00 — Басманный — 18:00–19:00 — Main.kid_ — 19:00–20:00 — Danil Islamov — 20:00–21:00 — Papabear — 21:00–22:00 — Danabek — 22:00–23:00 — Yanarw Дресс-код: Яркие летние образы, легкость, цвет и атмосфера первого большого вечера этого лета.