Возраст 18+
Кино
Про событие
Хоррор года о стареющей актрисе, которая ради возвращения славы принимает препарат и рожает молодую версию себя. Это приводит к войне между ними, где молодость вытесняет старость. А сюжет повторяется в реальности: ведь вышло столько мемов, когда проигрыш 62-летней Деми Мур её 25-летней сопернице на «Оскаре» полностью скопировал эту драму.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи