Хоррор года о стареющей актрисе, которая ради возвращения славы принимает препарат и рожает молодую версию себя. Это приводит к войне между ними, где молодость вытесняет старость. А сюжет повторяется в реальности: ведь вышло столько мемов, когда проигрыш 62-летней Деми Мур её 25-летней сопернице на «Оскаре» полностью скопировал эту драму.