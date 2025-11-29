Найди корень самокритики и научись управлять разрушительными чувствами. На тренинге ты освоишь практические техники, чтоб обрести внутреннюю свободу и наконец двигаться вперед. Тебе знакомы эти чувства? — Со мной что-то не так; — Я совершил(а) ужасную ошибку; — Постоянный внутренний критик и желание спрятаться; — Чувство, что ты не дотягиваешь до «нормы». Пришло время разобраться, что это и как. На тренинге ты: — Поймёшь разницу между разрушительным стыдом и сигнальной виной. — Научишься на практике отличать одно от другого в себе. — Отработаешь техники, которые помогут трансформировать стыд и вину в развитие. — Освоишь инструмент самопомощи для работы с негативными эмоциями. Формат: Очная инклюзивная встреча: доказательная теория, практические упражнения в парах и группе, живое, открытое обсуждение в уютной и комфортной обстановке. Это будет не лекция, а практическая работа в безопасном пространстве. Этот тренинг для тебя, если ты: — Хочешь прекратить постоянно себя ругать. — Устал от чувства, что тебя вот-вот «разоблачат». — Желаешь научиться прощать себя за ошибки и двигаться дальше. — Для всех, кто хочет наладить более добрые отношения с собой и освободиться от негативных переживаний. Ведущие: Невзорова Дарья — Когнитивно-поведенческий терапевт, Практикующий клинический психолог, Преподаватель психологии. Кубова Анна — Практикующий психолог, Сексолог-консультант, член Ассоциации сексологов. Стоимость участия: 5000р. Парный билет 7000р. (за двоих) Количество мест ограничено для создания безопасной атмосферы.