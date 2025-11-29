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Стыд vs Вина: инструкция к разграничению

Большой Конюшковский переулок, 27А

Начало:

Завершение:

от 5000₽ до 7000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Найди корень самокритики и научись управлять разрушительными чувствами. На тренинге ты освоишь практические техники, чтоб обрести внутреннюю свободу и наконец двигаться вперед. Тебе знакомы эти чувства?  — Со мной что-то не так; — Я совершил(а) ужасную ошибку; — Постоянный внутренний критик и желание спрятаться; — Чувство, что ты не дотягиваешь до «нормы». Пришло время разобраться, что это и как.  На тренинге ты:  — Поймёшь разницу между разрушительным стыдом и сигнальной виной.  — Научишься на практике отличать одно от другого в себе.  — Отработаешь техники, которые помогут трансформировать стыд и вину в развитие.  — Освоишь инструмент самопомощи для работы с негативными эмоциями.  Формат: Очная инклюзивная встреча: доказательная теория, практические упражнения в парах и группе, живое, открытое обсуждение в уютной и комфортной обстановке. Это будет не лекция, а практическая работа в безопасном пространстве.  Этот тренинг для тебя, если ты:  — Хочешь прекратить постоянно себя ругать.  — Устал от чувства, что тебя вот-вот «разоблачат».  — Желаешь научиться прощать себя за ошибки и двигаться дальше.  — Для всех, кто хочет наладить более добрые отношения с собой и освободиться от негативных переживаний.  Ведущие:   Невзорова Дарья — Когнитивно-поведенческий терапевт, Практикующий клинический психолог, Преподаватель психологии.  Кубова Анна — Практикующий психолог, Сексолог-консультант, член Ассоциации сексологов.     Стоимость участия: 5000р. Парный билет 7000р. (за двоих) Количество мест ограничено для создания безопасной атмосферы.

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