Чего люди боятся на самом деле? И почему одни и те же страхи сопровождают нас на протяжении столетий? В Истоке покажут документальный спектакль-мистерию, созданный по мотивам страшных русских сказок. В основе постановки — фольклорные тексты и музыка, которые помогают исследовать природу страха через образы народной культуры. Тебя ждёт необычный театральный опыт, с живой музыкой и историческим материалом. Вместе с артистами попробуешь разобраться, откуда берутся страхи, почему они так похожи и как об этом рассказывали русские сказки. Исток ДК — это проект Софьи Эрнст и Юлии Журавлевой. Здесь сохраняют и продвигают живую традиционную культуру и фольклор в контексте современной городской жизни.