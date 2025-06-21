Встреча – страшные истории у костра. Костёр — с организатора, истории и вкусняшки — с тебя :) Истории могут быть: 1. Приключившиеся с тобой или близкими 2. Городские легенды, которые ты слышал 3. Громкие дела прошлого, которые повергли тебя в ужас Главный критерий: они когда-то с кем-то происходили в жизни, то есть невыдуманные истории. Локация: нужно будет проехать от м. Щукинская на городской пляж Регистрация обязательна (кнопка выше). Количество участников: 10 человек.