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Страшные истории у костра

Уточнит организатор

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Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Встреча – страшные истории у костра. Костёр — с организатора, истории и вкусняшки — с тебя :) Истории могут быть: 1. Приключившиеся с тобой или близкими 2. Городские легенды, которые ты слышал 3. Громкие дела прошлого, которые повергли тебя в ужас Главный критерий: они когда-то с кем-то происходили в жизни, то есть невыдуманные истории. Локация: нужно будет проехать от м. Щукинская на городской пляж Регистрация обязательна (кнопка выше). Количество участников: 10 человек.

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