Показ фильма Тэйноскэ Кинугасы «Страница безумия» под живое музыкальное сопровождение проекта Hauntology и лекции Натальи Рябчиковой о советско-японских киносвязях. После признания СССР в 1925 году Япония и Советский Союз вступили в непродолжительный период активного кинематографического обмена. Японские исследователи и режиссёры посещали Москву и Ленинград, обращаясь к советским экспериментам как к альтернативе европейскому и американскому кино. Кульминацией интереса стала выставка японского кино, организованная ВОКС в 1929 году — по сути, первый в СССР фестиваль зарубежных фильмов. Несмотря на развитые контакты, восприятие кино двух стран часто расходилось. Советские критики, включая Сергея Эйзенштейна, отдавали предпочтение историческим дзидайгэки и редко обращались к современным японским сюжетам. Под впечатлением от гастролей театра кабуки и фильмов выставки Эйзенштейн написал текст «За кадром», посвящённый использованию традиций в японском кино. В Японии же заметным успехом пользовался не советский авангард, а мелодрама «Живой труп». Среди гостей СССР был режиссёр Тэйноскэ Кинугаса. Его «Перекрёсток» (1928) вышел в европейский прокат, но не демонстрировался в СССР. «Страница безумия» (1926), позднее заново обнаруженная, также не могла быть показана советским зрителям. На выставке ВОКС представили другой фильм режиссёра — «Храбрец из Киото» (1928), который до нашего времени не дошёл. При этом именно «Страница безумия», выполненная в авангардной манере и основанная на сочетании модернистской визуальности и традиционных образов, была ближе к устремлениям европейского и советского киноавангарда. Наталья Рябчикова — историк кино, переводчик, доктор философии. Специалист по истории советского кино 1920-х годов.