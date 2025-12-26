ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Арт-вечер со свечами и дегустацией вин

Shagal, улица Земляной Вал, 70

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Релаксация через искусство — твори и отдыхай. Вечер в атмосферном пространстве, где каждый сможет нарисовать свою картину, продегустировать несколько позиций вин и провести время в приятной компании. Рисование при свечах добавит особой душевности и создаст уютную обстановку для раскрытия воображения. Выбрать сюжет для картины можно будет из изящной коллекции. Ты сможешь создать собственный шедевр под руководством опытных художников, которые помогут преодолеть страх чистого листа и вдохновят на новые идеи. Расслабляющая музыка на фоне поможет снять стресс, а живые цветы украсят любую фотографию с арт-вечера. В программе тебя будут ждать разговоры про искусство и новые знакомства.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста