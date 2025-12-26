Релаксация через искусство — твори и отдыхай. Вечер в атмосферном пространстве, где каждый сможет нарисовать свою картину, продегустировать несколько позиций вин и провести время в приятной компании. Рисование при свечах добавит особой душевности и создаст уютную обстановку для раскрытия воображения. Выбрать сюжет для картины можно будет из изящной коллекции. Ты сможешь создать собственный шедевр под руководством опытных художников, которые помогут преодолеть страх чистого листа и вдохновят на новые идеи. Расслабляющая музыка на фоне поможет снять стресс, а живые цветы украсят любую фотографию с арт-вечера. В программе тебя будут ждать разговоры про искусство и новые знакомства.