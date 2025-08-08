Фильмы и мультики, которые ты мог пропустить — на экране Still StandUp Club. Смотрим, как парень без идеальной ДНК пытается осуществить мечту о космосе, скрывая свою истинную личность и преодолевая предубеждения. На время мероприятия действует дополнительное муви меню.