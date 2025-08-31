Фильмы и мультики, которые ты мог пропустить — на экране Still StandUp Club. Закрываем летний сезон историей, как группа колоритных героев плетёт хитрую аферу — между погонями, юмором и неожиданными поворотами. На время мероприятия действует дополнительное муви меню.