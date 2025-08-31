ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Still Cinema. Большой куш

Still Стендап клуб
улица Покровка, 17с5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Кино

Про событие

Фильмы и мультики, которые ты мог пропустить — на экране Still StandUp Club. Закрываем летний сезон историей, как группа колоритных героев плетёт хитрую аферу — между погонями, юмором и неожиданными поворотами. На время мероприятия действует дополнительное муви меню.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Импров Узбек
Импров Узбек

1000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Опытные комики с ТВ и Ютуб
Опытные комики с ТВ и Ютуб

от 599₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Чёрный стендап по-женски
Чёрный стендап по-женски
до

от 1190₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста