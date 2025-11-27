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Вечер лучших чтений столицы. Хэдлайнерами ивента станут поэты Руслан Комадей и Максим Грузнов – представители Екатеринбурга, лауреаты впечатляющего количества конкурсов и премий. Они представят часовую перформативную программу, чтобы попытаться сделать свои чувства твоими. Также для тебя выступят: – Артём Василевский – Леся Мосеева – Катя Чемодурова – Стё Па – Bulavka – Сердар Отцов Ведущий: Никита Соколов
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