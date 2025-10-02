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Стихоплеть: Бенефис Марии Дурмановой

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

475₽
Возраст 16+
Выставки
Вечеринки

Про событие

Мария Дурманова, её бенефис и презентация сборника. Одна из талантливейших поэтесс столицы, любимица публики и просто очаровательная во всех отношениях девушка — Мария Дурманова — представит свою часовую программу из двух актов (ещё и со сценографией), прочитает всеми любимые стихотворения + свежий материал из своего нового сборника под названием «Пылесборник», который ты сможешь приобрести во время сего действа. Также примут участие: Максим Дюкин Юлия Зелёнкина Anna Алекс Параллельно будет проходить интерактивная выставка работ московского художника Gustav Scetch После мероприятия и автограф-сессии тебя ждут танцы: за музыку отвечает диджей clque_d Ведущий: Никита Соколов

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