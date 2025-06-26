Прежде, чем, как следует, отдохнуть, без лишних слов (но, возможно, с лишними запятыми) грандиознейший турбо лайн-ап: Ваня Пасть, Егор Клмн, А. Могильнер, Саша Дрейфус, Yana?!, Иван Симак, Костя Денисов, Виктор Халяпин, Рома Новиков + секретный перфоманс. Ведущий: Никита Соколов