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Прежде, чем, как следует, отдохнуть, без лишних слов (но, возможно, с лишними запятыми) грандиознейший турбо лайн-ап: Ваня Пасть, Егор Клмн, А. Могильнер, Саша Дрейфус, Yana?!, Иван Симак, Костя Денисов, Виктор Халяпин, Рома Новиков + секретный перфоманс. Ведущий: Никита Соколов
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