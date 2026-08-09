Вечер в компании трёх ярких комиков, каждый из которых смотрит на жизнь по-своему. На сцене — Ярослава Тринадцатко, участница проектов «Стендап на ТНТ» и «Женский стендап», с честными, остроумными историями о повседневности, отношениях и родительстве. Алексей Соловьев — мастер спокойной подачи и точных наблюдений, постоянный участник шоу «Книжный клуб». А Сева Ловкачёв удивит интеллектуальным юмором, неожиданными взглядами на привычные вещи и живым общением с залом. Будет много смеха, узнаваемых ситуаций и шуток, в которых каждый обязательно поймает себя на мысли: «Да это же про меня!» Будь готов(а) показать паспорт на входе.