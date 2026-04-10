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Стендап опытных комиков

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»
улица Орджоникидзе, 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Перед тобой выступят участники проектов: Стендап на ТНТ, Стендап Андерграунд, Стендап Клуб на Трубной, Женский стендап на ТНТ и других популярных шоу. Уморительные шутки, зал в 100 человек и отличная кухня — отличный способ выдохнуть в конце рабочей недели. В прошлые разы выступали: Сергей Орлов, Ян Зубков, Артем Винокур, Дима Гаврилов, Вася Медведев и другие крутые комики. Начало в 20:00 (сбор с 19:00) Все гости также могут бесплатно посетить Музей Винтажной Музыкальной Техники в заведении.

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