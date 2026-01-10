StandUp Опытных Комиков
улица Орджоникидзе, 1
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Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комики из StandUp на ТНТ, StandUp Клуб на Трубной, Labelcom и других шоу подарят тебе вечер смеха в уютной атмосфере. Выступают опытные комики с проектов: — StandUp на ТНТ — Женский стендап — Стендап Андерграунд — Женщины комики — Standup Club#1 — Roast Battle и Labelcom Вход: любая сумма + регистрация
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