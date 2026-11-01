Концерт для тех, кому в комедии хочется чего-то неожиданного, свежего и самобытного. На одной сцене встретятся комики, которым тесно в привычных рамках стендапа. Вместо стандартных историй про бытовуху, отношения и такси — абсурд, неожиданные наблюдения, интеллектуальный юмор, эксперименты с форматом и шутки, которые работают именно потому, что их не ожидаешь услышать. Это комедия для тех, кто любит искать новое, ценит нестандартный взгляд и готов проверить, насколько далеко могут зайти границы смешного. В программе: — 3 самобытных комика из популярных ТВ- и интернет-проектов + ведущий вечера; — 1,5–2 часа живой комедии; — эксперименты, импровизация и общение с залом; — розыгрыш бесплатных напитков.