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Старик и Вера

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Просмотр и обсуждение черновой версии фильма «Старик и Вера» в рамках фокус-группы. Лирическая комедия, где дочь наконец-то находит своего отца спустя много лет. Режиссёр — Анжелика Кошевая. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.

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