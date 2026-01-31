Просмотр и обсуждение черновой версии фильма «Старик и Вера» в рамках фокус-группы. Лирическая комедия, где дочь наконец-то находит своего отца спустя много лет. Режиссёр — Анжелика Кошевая. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.