Иммерсивный блэкаут стендап-концерт в России. Свежий и уникальный способ потребления шуток с фокусом на слух. Зал погружается в полную темноту и у комиков не остается другого выбора, кроме как рассмешить зрителей исключительно своими шутками. Можете довериться, на мероприятии выступят все сильнейшие комики Москвы, для которых темнота — это не помеха, а повод для ещё большего количества шуток. Вы их точно видели, ведь они — участники известных стендап проектов на ТВ, YouTube и VK (StandUp на ТНТ, Открытый Микрофон, шоу «Разгоны», Большое Шоу) На сцене выступают: Богдан Лисевский, Филипп Воронин, Динара Курбанова, Макс Заяц, Дима Гаврилов, Михаил Кострецов, Саша Малой, Вадим Постильный, Лев Ерёменко, Макс Береснев, Саша Киселёв, Егор Свирский, Евгений Хоньяков, Давид Квахаджелидзе, Никита Шевчук, Алексей Шамутило, Евгений Сидоров, Денис Гвоздев, Руслан Мухаметов, Гоша Рубайло, Макс Ко, Гурам Демидов, Никита Дубровский, Алексей Соловьёв, Ян Зубков и другие. Состав комиков секретный и может отличаться от представленного на фотографиях. Но ты их всё равно не будешь видеть, поэтому не страшно.