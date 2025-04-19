Возраст 18+
Стендап
Про событие
Ты искал медь, а нашёл золото. Приходи на съёмки лучших шуток, потом будешь смотреть запись и вслушиваться в свой смех. Перед тобой выступят опытные комики с проектов: Stand Up на ТНТ Стендап Андерграунд Standup Club#1 Женский стендап Roast Battle и Labelcom Обязательно зарегестрируйся!
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