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StandUp опытных комиков с ТНТ

Новый Арбат ул., 21с1

Начало:

Завершение:

от 299₽ до 490₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Шоу от топовых комиков. Понедельник — день тяжёлый? Сломай этот стереотип, превратив самый нелюбимый день недели в самый весёлый. Приходи на выступление топовых комиков из проектов «StandUp на ТНТ», «Открытый микрофон на ТНТ», «Comedy Battle», «Женский стендап на ТНТ», «Open Mic VK», «Money Mic VK» и других. Это отличная возможность высмеять всё накопившееся «пу-пу-пу» и продолжить неделю с улыбкой.

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