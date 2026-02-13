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StandUp Опытных комиков

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»
улица Орджоникидзе, 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Выступают опытные комики со Stand Up на ТНТ, Standup Club#1, Женский стендап, Прожарка на ТНТ4, Labelcom и др. популярных ТВ и YouTube проектов. Приходи и твой смех останется на видео с миллионами просмотров. Атмосфера съёмок, отличная кухня и лучший юмор — идеальный рецепт вечера. После Стендапа также можно бесплатно посетить музей Винтажной Музыкальной Техники в этом же заведении Вход: по регистрации + донат

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