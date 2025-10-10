В эту пятницу перед тобой выступят опытные комики с проектов: - Stand Up на ТНТ - Стендап Андерграунд - Standup Club#1 - Женский стендап - Roast Battle и Labelcom. Также можно будет бесплатно посетить музей винтажной музыкальной техники. Вход: любая купюра + регистрация Сбор гостей с 19:00