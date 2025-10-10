StandUp: Проверка перед съёмками
улица Орджоникидзе, 1
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
В эту пятницу перед тобой выступят опытные комики с проектов: - Stand Up на ТНТ - Стендап Андерграунд - Standup Club#1 - Женский стендап - Roast Battle и Labelcom. Также можно будет бесплатно посетить музей винтажной музыкальной техники. Вход: любая купюра + регистрация Сбор гостей с 19:00
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