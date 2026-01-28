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StandUp Опытных Комиков

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»
улица Орджоникидзе, 1

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Опытные комики и комикессы со Stand Up на ТНТ, Стендап Андерграунд, Standup Club#1, Женский стендап, Женщины комики, Roast Battle и Labelcom рассказывают новые и лучшие шутки! Приятная атмосфера, музей винтажной техники, виниловая музыка на фоне во время сбора и уморительные шутки во время шоу. Вход: любая сумма+ регистрация

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