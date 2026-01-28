StandUp Опытных Комиков
улица Орджоникидзе, 1
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Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Опытные комики и комикессы со Stand Up на ТНТ, Стендап Андерграунд, Standup Club#1, Женский стендап, Женщины комики, Roast Battle и Labelcom рассказывают новые и лучшие шутки! Приятная атмосфера, музей винтажной техники, виниловая музыка на фоне во время сбора и уморительные шутки во время шоу. Вход: любая сумма+ регистрация
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