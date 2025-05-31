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StandUp Интуиция. Шоу

Still Стендап клуб
улица Покровка, 17с5

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Комики угадывают профессии зрителей. Это испытание для твоего шестого чувства. Вместе со стендаперами ты будешь угадывать, кем работают другие гости. Если ты угадаешь — получишь подарок! Ну а если не угадаешь, не переживай, всё равно будет смешно. Сбор: 18:30.

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