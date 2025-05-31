Комики угадывают профессии зрителей. Это испытание для твоего шестого чувства. Вместе со стендаперами ты будешь угадывать, кем работают другие гости. Если ты угадаешь — получишь подарок! Ну а если не угадаешь, не переживай, всё равно будет смешно. Сбор: 18:30.