Топовые стендап-комики с ТНТ готовы делиться с тобой своими свежими шутками, а бар спешит порадовать новыми вкусами напитков. Входные билеты без выбора мест, размещение в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом. Если ты планируешь прийти с большой компанией, лучше забронировать столик по телефону.