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Стендап на Чистых прудах

Бар Настойкин, Садовая-Спасская улица, 12/23с2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Топовые стендап-комики с ТНТ готовы делиться с тобой своими свежими шутками, а бар спешит порадовать новыми вкусами напитков. Входные билеты без выбора мест, размещение в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом. Если ты планируешь прийти с большой компанией, лучше забронировать столик по телефону.

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