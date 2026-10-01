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Спортивный покер

Вип-комната ресторана, метро улица 1905 года

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Играют не на деньги — исключительно ради спортивного интереса и удовольствия. Здесь побеждает не только удача, но и умение мыслить на несколько ходов вперёд. Вечер спортивного покера — интеллектуальной игры, где встречаются стратегия, логика, психология и азарт соревнования. Что тебя ждёт: Атмосфера настоящего покерного турнира. Тренировка стратегического мышления и умения просчитывать риски. Блеф, психология и чтение соперников. Новые знакомства, живое общение и яркие эмоции. Новичкам тоже рады. Объяснят правила и помогут включиться в игру.

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