Играют не на деньги — исключительно ради спортивного интереса и удовольствия. Здесь побеждает не только удача, но и умение мыслить на несколько ходов вперёд. Вечер спортивного покера — интеллектуальной игры, где встречаются стратегия, логика, психология и азарт соревнования. Что тебя ждёт: Атмосфера настоящего покерного турнира. Тренировка стратегического мышления и умения просчитывать риски. Блеф, психология и чтение соперников. Новые знакомства, живое общение и яркие эмоции. Новичкам тоже рады. Объяснят правила и помогут включиться в игру.