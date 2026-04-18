Возраст 14+
Про событие
Беговой клуб приглашает тебя на утреннюю пробежку с питомцем и тренером Филиной Валерией, которая вместе со вторым тренером будут поддерживать тебя на протяжении всей пробежки, контролировать весь процесс и следить, чтобы все размялись:) Программа: • разминка • пробежка до 3 км (комфортный темп 7:30–8:00) • заминка • немного болтовни и поглаживания хвостиков (но только с одобрения владельца) Важное напоминание для тебя, чтобы твоему хвостику было комфортно и безопасно бегать: • Для питомцев используйте шлейки, желательно для каникросса. Обычные ошейники, так как могут травмировать хвостика. • Если собаке тяжело бегать, то ты можешь прийти без неё, пройти маршрут быстрым шагом или сократить дистанцию (тренер подскажет на месте) А если ты профессионал или бегаешь быстро то ты можешь держать более высокий темп, просто тебе придётся подождать всех участников на финише (но совсем немного) Забег пройдёт 18 и 19 апреля в 11:00. Забег на 19 апреля: https://kaverafisha.ru/moscow/events/sportivnye-vyhodnye-vmeste-s-hvostikom-313975
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