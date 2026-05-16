ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Спинозавр 2.0

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2500₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Один из самых необычных и загадочных хищников мелового периода, чья анатомия и образ жизни до сих пор вызывают споры среди учёных — это Спинозавр. Его огромный спинной парус и адаптации к водной среде делают его уникальным среди динозавров. С кем ему приходилось конкурировать за добычу, будь то рыбы или другие динозавры? И как он стал одним из самых успешных хищников своего времени? На этой лекции ты узнаешь не только о тайнах анатомии и образе жизни спинозавра, но и о том, как он выживал в мире, полном опасностей. Узнаешь историю одного из самых загадочных существ, когда-либо ходивших по Земле. Кто рассказывает? Анвар Ахметзянов. Автор научно-популярного канала на YouTube «The Last Dino», посвященного биологии, эволюции и палеонтологии животных.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста