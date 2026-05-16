Один из самых необычных и загадочных хищников мелового периода, чья анатомия и образ жизни до сих пор вызывают споры среди учёных — это Спинозавр. Его огромный спинной парус и адаптации к водной среде делают его уникальным среди динозавров. С кем ему приходилось конкурировать за добычу, будь то рыбы или другие динозавры? И как он стал одним из самых успешных хищников своего времени? На этой лекции ты узнаешь не только о тайнах анатомии и образе жизни спинозавра, но и о том, как он выживал в мире, полном опасностей. Узнаешь историю одного из самых загадочных существ, когда-либо ходивших по Земле. Кто рассказывает? Анвар Ахметзянов. Автор научно-популярного канала на YouTube «The Last Dino», посвященного биологии, эволюции и палеонтологии животных.