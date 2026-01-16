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  1. Москва
  2. События

Спид-френдинг

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1000₽
Возраст 18+

Про событие

Быстрые знакомства, которые хочется сохранять надолго. Это встречи, которые могут перерасти в дружбу, совместные проекты или во вдохновляющие связи. А ещё это возможность потренировать навыки общения, попробовать новые способы коммуникации и почувствовать взаимный интерес. Делают этот вечер вместе с Everland. Everland — это социальная предпринимательская организация, которая с 2016 года помогает людям с инвалидностью в России и СНГ находить работу, выстраивать карьеру и чувствовать себя частью открытого рынка. Они также поддерживают бизнес в создании инклюзивных практик и делают услуги доступнее. Именно их ценности — человечность, поддержка, открытость —особенно близки. Поэтому этот вечер будет про связи — честные, живые, равные. Приходи знакомиться, слушать, говорить, искать вдохновение и, возможно… находить кого-то важного — среди других и внутри себя. метро Новокузнецкая Для записи необходимо заполнить анкету: https://t.me/Socialize_reg_bot

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