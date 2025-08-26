Премьерный спецпоказ суперхита Каннского кинофестиваля–2025 «Выход 8» — головокружительного японского психотриллера. Вступительное слово подготовит кинокуратор Пионера Виктор Прокофьев, а после проведёт обсуждение, в котором примут участие создатели тг-канала и подкаста «Мужчина, вы куда?» журналисты Гриша Туманов и Слава Козлов. «Выход 8» — психологический триллер в форме квеста, снятый по одноимённой культовой игре. Главный герой оказывается заперт в бесконечных переходах метро, которые постепенно начинают сводить его с ума. Чтобы выбраться из этого пугающего лабиринта, нужно строго следовать правилам. А каждая ошибка отбрасывает в самое начало пути. Выход откроется, если ты сможешь сделать правильный выбор. Во время обсуждения поговорят о квестах, возрождённой Каннами моду на белоснежную плитку (см. «Субстанция»), абсурде в кино и метрополитене, а ещё немного о пацанских проблемах. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.