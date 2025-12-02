Горькая и трогательная притча о том, как в самом обездоленном теле может жить самая чистая и ранимая душа. Доктор Тривз находит Джона Меррика в шоу уродцев. Внешность его настолько ужасающая, что ему приходится носить просторное одеяние, чтобы никто не увидел его пугающих наростов по всему телу. Забрав Меррика в больницу после очередного избиения хозяином, Тривз с удивлением обнаруживает в нем человека интеллектуально развитого и духовного. Фильм представит и обсудит кинокритик Катя Комарова — специалист по покадровому чтению фильма и автор тг-канала «ты пахнешь пылью».