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Спецпоказ: «Человек-слон»

улица Молодцова, 14с5

Начало:

Завершение:

230₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Горькая и трогательная притча о том, как в самом обездоленном теле может жить самая чистая и ранимая душа. Доктор Тривз находит Джона Меррика в шоу уродцев. Внешность его настолько ужасающая, что ему приходится носить просторное одеяние, чтобы никто не увидел его пугающих наростов по всему телу. Забрав Меррика в больницу после очередного избиения хозяином, Тривз с удивлением обнаруживает в нем человека интеллектуально развитого и духовного. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

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