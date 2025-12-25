Продолжение хитового аниме-сериала о беспризорнике Дэндзи, который превращается в монстра-бензопилу и сражается с демонами. В новой части герою предстоит влюбиться в милую девушку Резе и пережить столкновение с новой скрытой угрозой. Картину представит кинокритик и редактор аниме-канала «Покебол с предсказанием» Сергей Сергиенко. О фильме: Молодой охотник на демонов Дэндзи, который ждал свидания со своей возлюбленной Макимой, попадает под ливень. Укрывшись от дождя, он случайно встречает девушку по имени Резе, работающую в соседнем кафе. Та добродушно ему улыбается, и разговор становится более непринужденным. После этой встречи повседневная жизнь Дэндзи начинает меняться...